Чтобы муха не пролетела: эксперты дали идеальный совет избавления от этих насекомых
2022-10-13
10:26
Защититься от жужжащей бестии поможет смесь из эфирного масла с запахом мяты перечной и эфирного масла герани.
Мухи - очень нежеланные гости для любого хозяина. Одни борются с ними с помощью липких лет, другие используют дихлофос. Если первый способ не на сто процентов эффективный, то второй и небезопасен. Ядовитые пары дихлофоса могут нанести вред людям. особенно детям.
Но есть проверенный метод избавления от нашествия мух. Причем настолько простой, что может даже вызвать недоверие. И напрасно: он очень и очень эффективен.
Для защиты от жужжащей бестии нужно приготовить спасительную смесь. Для этого взять эфирное масло с запахом мяты перечной и эфирное масло герани. Все это есть в аптеке.
Добавить по 7-8 капель этих масел в пол-литра воды и опрыскать с помощью пульверизатора все, что есть в доме: ковры, шторы, мебель. Повторять один раз в несколько дней.
Кроме того, что эти средство прогонят мух, они заполнят дом приятными ароматами.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
-
Питоху или дроздовая мухоловка, как ее еще называют, это единственная ядовитая птица на планете
На протяжении столетий жители Папуа-Новой Гвинеи старались держаться подальше от этой птицы. Хотя питоху выглядит и поет как настоящая райская птичка, на самом деле это настоящий ангел смерти.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
Нагиев ушёл с Первого канала, но играет в театре
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Стас Пьеха высказался в ответ на нелицеприятное заявление Долиной о музыкантах без дипломов
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью