Чтобы муха не пролетела: эксперты дали идеальный совет избавления от этих насекомых

Защититься от жужжащей бестии поможет смесь из эфирного масла с запахом мяты перечной и эфирного масла герани.

Мухи - очень нежеланные гости для любого хозяина. Одни борются с ними с помощью липких лет, другие используют дихлофос. Если первый способ не на сто процентов эффективный, то второй и небезопасен. Ядовитые пары дихлофоса могут нанести вред людям. особенно детям.

Но есть проверенный метод избавления от нашествия мух. Причем настолько простой, что может даже вызвать недоверие. И напрасно: он очень и очень эффективен.

Для защиты от жужжащей бестии нужно приготовить спасительную смесь. Для этого взять эфирное масло с запахом мяты перечной и эфирное масло герани. Все это есть в аптеке.

Добавить по 7-8 капель этих масел в пол-литра воды и опрыскать с помощью пульверизатора все, что есть в доме: ковры, шторы, мебель. Повторять один раз в несколько дней.

Кроме того, что эти средство прогонят мух, они заполнят дом приятными ароматами.