Стас Пьеха высказался в ответ на нелицеприятное заявление Долиной о музыкантах без дипломов
2022-10-13
10:42
Он аявил, что заветный диплом это еще не гарантия построения выдающейся сценической карьеры, тогда как у людей без образования может быть яркий дар.
Стас Пьеха отреагировал на слова Ларисы Долиной по поводу отсутствия «корочки» о музыкальном образовании у некоторых коллег по эстрадному цеху.
Известный певец заявил, что заветный диплом вряд ли гарантирует построение выдающейся сценической карьеры. Наоборот: по мнению внука легендарной Эдиты Пьехи, и у людей без образования может быть яркий артистический дар, сообщает Кadara.ru.
Пьеха заявил о важности помогать становлению и развитию врождённых способностей.
Лариса Долина часто ставит на место комментаторов, которые противоречат певице в ее заявлениях или пишут колкости по поводу ее возраста и нарядов.
Певица, у которой более чем полувековой стаж выступления на эстраде, активно занимается личным блогом. В аккаунте звезды всегда есть выложеные свежие фотографии и новости.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Стас Пьеха высказался в ответ на нелицеприятное заявление Долиной о музыкантах без дипломов
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