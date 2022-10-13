Стас Пьеха высказался в ответ на нелицеприятное заявление Долиной о музыкантах без дипломов

Он аявил, что заветный диплом это еще не гарантия построения выдающейся сценической карьеры, тогда как у людей без образования может быть яркий дар.

Стас Пьеха отреагировал на слова Ларисы Долиной по поводу отсутствия «корочки» о музыкальном образовании у некоторых коллег по эстрадному цеху.

Известный певец заявил, что заветный диплом вряд ли гарантирует построение выдающейся сценической карьеры. Наоборот: по мнению внука легендарной Эдиты Пьехи, и у людей без образования может быть яркий артистический дар, сообщает Кadara.ru.

Пьеха заявил о важности помогать становлению и развитию врождённых способностей.

Лариса Долина часто ставит на место комментаторов, которые противоречат певице в ее заявлениях или пишут колкости по поводу ее возраста и нарядов.

Певица, у которой более чем полувековой стаж выступления на эстраде, активно занимается личным блогом. В аккаунте звезды всегда есть выложеные свежие фотографии и новости.