Нагиев ушёл с Первого канала, но играет в театре

Дмитрий Нагиев расстался с Первым каналом, но зрители могут увидеть своего кумира в театре. В конце ноября текущего года выходит постановка "Кыся" с участием актёра.

Ведущий ТВ и актёр Дмитрий Нагиев долго не появляется на публике. Последней информацией о нём была та, что артист ушёл из проекта "Голос" на Первом канале.

Фанаты высказывают разные версии. Одни думают, что артист покинул страну. Кто-то считает Нагиева мобилизованным. Эти догадки ничего общего с правдой не имеют.

Вероятнее всего, артист взял отпуск, чтобы подготовиться к возвращению на театральную сцену.

Совсем скоро россияне смогут насладиться просмотром театральной пьесы "Кыся" с участием Нагиева, которая пройдет в столице РФ 23 ноября, а 3 декабря в Питере.