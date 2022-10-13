Нагиев ушёл с Первого канала, но играет в театре
2022-10-13
10:42
Дмитрий Нагиев расстался с Первым каналом, но зрители могут увидеть своего кумира в театре. В конце ноября текущего года выходит постановка "Кыся" с участием актёра.
Ведущий ТВ и актёр Дмитрий Нагиев долго не появляется на публике. Последней информацией о нём была та, что артист ушёл из проекта "Голос" на Первом канале.
Фанаты высказывают разные версии. Одни думают, что артист покинул страну. Кто-то считает Нагиева мобилизованным. Эти догадки ничего общего с правдой не имеют.
Вероятнее всего, артист взял отпуск, чтобы подготовиться к возвращению на театральную сцену.
Совсем скоро россияне смогут насладиться просмотром театральной пьесы "Кыся" с участием Нагиева, которая пройдет в столице РФ 23 ноября, а 3 декабря в Питере.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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