Питоху или дроздовая мухоловка, как ее еще называют, это единственная ядовитая птица на планете

На протяжении столетий жители Папуа-Новой Гвинеи старались держаться подальше от этой птицы. Хотя питоху выглядит и поет как настоящая райская птичка, на самом деле это настоящий ангел смерти.

Своим ярким природным окрасом оно тонко намекают хищникам, что в качестве трапезы ее лучше не использовать.

Кожа и перья птицы содержат опасное количество нейротоксических алкалоидов, подобных тем, которые вырабатываются ядовитой дротиковой лягушкой.

Считается, что яд является защитой от паразитов или хищников, а яркая окраска питоху должна предупредить хищников об этом.

Интересно, что мухоловка не производит токсин самостоятельно, а получает его от жуков Choresine pulchra, которые входят в рацион птицы.

Жуки вырабатывают сильнейший токсин, которым пропитывается тело питоху.