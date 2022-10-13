Питоху или дроздовая мухоловка, как ее еще называют, это единственная ядовитая птица на планете
2022-10-13
10:45
На протяжении столетий жители Папуа-Новой Гвинеи старались держаться подальше от этой птицы. Хотя питоху выглядит и поет как настоящая райская птичка, на самом деле это настоящий ангел смерти.
Своим ярким природным окрасом оно тонко намекают хищникам, что в качестве трапезы ее лучше не использовать.
Кожа и перья птицы содержат опасное количество нейротоксических алкалоидов, подобных тем, которые вырабатываются ядовитой дротиковой лягушкой.
Считается, что яд является защитой от паразитов или хищников, а яркая окраска питоху должна предупредить хищников об этом.
Интересно, что мухоловка не производит токсин самостоятельно, а получает его от жуков Choresine pulchra, которые входят в рацион птицы.
Жуки вырабатывают сильнейший токсин, которым пропитывается тело питоху.
Опубликовано: Антон Райт
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