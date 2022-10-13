Певица Бейонсе опять оказалась в центре скандала
2022-10-13
10:52
Недавно вышедший седьмой альбом певицы Renaissance сразу же возглавил популярные чарты.
Скандалы на тему плагиата стали раздуваться после выхода седьмого альбома Бейонсе. Звезду также обвиняют в использовании в текстах некорректных слов и даже оскорбительных фраз.
Не успела затихнуть эта шумиха, как вырос новый скандал. Как выяснилось, дизайнеру корсета, в котором звезда восседает на лошади на обложке альбома Renaissance, не заплатили деньги.
Дизайнер Нуси Куэро сделал публичное заявление в адрес стилиста Бейонсе, который работал над этой съемкой. Он подчеркнул, что за три месяца трудов не получил не получил ни цента.
«Я молчал, надеясь, что команда Бейонсе все-таки выполнит свои обещания. Но, поскольку вы игнорируете мои звонки и сообщения, я открыто заявляю об этом перед тем, как обратиться в судебные органы», - рассказаал Куэро.
По подсчетам экспертов, уже сейчас, даже по скромным подсчетам, певица успела заработать на своем новом альбоме десятки миллионов долларов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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