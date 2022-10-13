В Курске часть школ порекомендовали перевести на дистант
2022-10-13
11:23
В Курске власти порекомендовали все школы в приграничных районах перевести на дистант.
13 октября РИА Новости сообщили, что в Курске местные власти рекомендуют перевести с 13 по 22 октября на дистанционное обучение все школы в шести приграничных районах для безопасности учеников, а также организовать осенние каникулы с 24 октября. Об этом сообщила администрация правительства региона.
Детские сады будут переведены в режим свободного посещения, а плата будет взыматься только за дни посещения. Такое решение принял в среду глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман для безопасности детей.
Опубликовано: Елена Калиновская
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