Суд с продолжением: Эмбер Херд вновь собирается обжаловать решение по иску Джонни Деппа

Актриса утверждает, что у нее для этого есть шестнадцать оснований. Некоторые из них уже упоминались ранее.

Судебные тяжбы американских актеров Эмбер Херд и ее бывшего мужа Джонни Деппа продолжаются. Ранее Джонни выиграл дело в отношении Эмбер и суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию за клевету. Речь идет о полутора десятках миллионов долларов.

А теперь ответчица обжалует это решение. Актриса утверждает, что у нее для этого есть 16 оснований. Некоторые из них упоминались ранее. Это - отказ суда в качестве доказательств принять свидетельства медработников, персонала, друзей и родных.

В целом основания включают много нюансов - от отсутствия "убедительных доказательств" до отказа признания судом первой инстанции убытков, присужденных присяжными после дискредитации Херд и Депп друг друга.

Представитель актрисы заявил, что в этом деле много новых доказательств, но ранее Херд уже отказывали в пересмотре дела.

Судебный процесс между Эмбер Херд и Джонни Деппом занял шесть недель, его транслировали онлайн, а потом по его мотивам сняли фильм.