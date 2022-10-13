Суд с продолжением: Эмбер Херд вновь собирается обжаловать решение по иску Джонни Деппа
2022-10-13
11:26
Актриса утверждает, что у нее для этого есть шестнадцать оснований. Некоторые из них уже упоминались ранее.
Судебные тяжбы американских актеров Эмбер Херд и ее бывшего мужа Джонни Деппа продолжаются. Ранее Джонни выиграл дело в отношении Эмбер и суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию за клевету. Речь идет о полутора десятках миллионов долларов.
А теперь ответчица обжалует это решение. Актриса утверждает, что у нее для этого есть 16 оснований. Некоторые из них упоминались ранее. Это - отказ суда в качестве доказательств принять свидетельства медработников, персонала, друзей и родных.
В целом основания включают много нюансов - от отсутствия "убедительных доказательств" до отказа признания судом первой инстанции убытков, присужденных присяжными после дискредитации Херд и Депп друг друга.
Представитель актрисы заявил, что в этом деле много новых доказательств, но ранее Херд уже отказывали в пересмотре дела.
Судебный процесс между Эмбер Херд и Джонни Деппом занял шесть недель, его транслировали онлайн, а потом по его мотивам сняли фильм.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию ООН против референдумов в Донбассе
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
По Мичурину: эксперты советуют вспомнить советы при подготовке яблонь к зиме
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью