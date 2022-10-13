Белое пятнышко на банане оказалось паучьим гнездом
2022-10-13
11:53
Купив в магазине гроздь бананов, некая дама удивилась, рассмотрев на шкурке одного из фруктов неприятное и подозрительное белое пятнышко.
Женщина обратилась к пользователям соцсетей с вопросом о природе этого пятна,но легче ей не стало.
Большинство комментаторов на сто процентов уверены, что это — гнездо паука, и если хранить такой банан дома, то вполне можно дождаться такого «счастливого события», как появление на свет множества маленьких паучат.
Дама поблагодарила всех, кто помог ей разобраться в ситуации, и добавила, что теперь на всю жизнь разлюбила бананы.
Что же касается этих конкретных плодов, то женщина выкинула их в мусорный бак на улице, предварительно ошпарив кипятком и завязав в пакет.
Опубликовано: Антон Райт
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