Белое пятнышко на банане оказалось паучьим гнездом

Купив в магазине гроздь бананов, некая дама удивилась, рассмотрев на шкурке одного из фруктов неприятное и подозрительное белое пятнышко.

Женщина обратилась к пользователям соцсетей с вопросом о природе этого пятна,но легче ей не стало.

Большинство комментаторов на сто процентов уверены, что это — гнездо паука, и если хранить такой банан дома, то вполне можно дождаться такого «счастливого события», как появление на свет множества маленьких паучат.

Дама поблагодарила всех, кто помог ей разобраться в ситуации, и добавила, что теперь на всю жизнь разлюбила бананы.

Что же касается этих конкретных плодов, то женщина выкинула их в мусорный бак на улице, предварительно ошпарив кипятком и завязав в пакет.