Соседов заявил, что Никита Пресняков не желает говорить о своей бабушке Пугачёвой

Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что внук и коллега по сцене певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков не желает говорить о ней.

Сергей Соседов рассказал, что между Никитой Пресняковым и его звёздной бабушкой Аллой Борисовной прохладные отношения. По этой причине он старается не упоминать о ней.

Никита не хочет, чтобы его творчество каким-то образом ассоциировали с Аллой Борисовной. Он не раз заявлял, что песни именитой родственницы ему не по душе.

Соседов пояснил: "Ему бабушка совершенно по барабану. Он терпеть не может упоминания о ней. Это уже давно".