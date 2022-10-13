Соседов заявил, что Никита Пресняков не желает говорить о своей бабушке Пугачёвой
2022-10-13
11:55
Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что внук и коллега по сцене певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков не желает говорить о ней.
Сергей Соседов рассказал, что между Никитой Пресняковым и его звёздной бабушкой Аллой Борисовной прохладные отношения. По этой причине он старается не упоминать о ней.
Никита не хочет, чтобы его творчество каким-то образом ассоциировали с Аллой Борисовной. Он не раз заявлял, что песни именитой родственницы ему не по душе.
Соседов пояснил: "Ему бабушка совершенно по барабану. Он терпеть не может упоминания о ней. Это уже давно".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию ООН против референдумов в Донбассе
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
По Мичурину: эксперты советуют вспомнить советы при подготовке яблонь к зиме
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью