Веганы-активисты из Лондона явились в два соседних супермаркета и разлили там молоко в знак протеста

2022-10-13

11:58

Покупатели, оказавшиеся в супермаркетах «Fortnum & Mason» и «Selfridges» (Лондон, Англия), стали свидетелями необычного деяния.

В магазины явились веганы-активисты София Фернандес Понтес и Стив Боун, которые, защищая права угнетаемых животных, принялись разливать молоко из бутылок.

веганы-активисты разлили молоко

Кроме того, София утверждает, что пострадала от жестокого обращения, когда один из покупателей, попытавшись преградить женщине путь, схватил её за шею.

Охранники супермаркетов не особенно жаждали связываться с чудаками, но полицию они всё-таки вызвали.

Началось расследование «молочного дела» с причинением материального ущерба магазинам, но пока никаких арестов произведено не было.

Опубликовано: Антон Райт







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