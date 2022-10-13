Веганы-активисты из Лондона явились в два соседних супермаркета и разлили там молоко в знак протеста

Покупатели, оказавшиеся в супермаркетах «Fortnum & Mason» и «Selfridges» (Лондон, Англия), стали свидетелями необычного деяния.

В магазины явились веганы-активисты София Фернандес Понтес и Стив Боун, которые, защищая права угнетаемых животных, принялись разливать молоко из бутылок.

Кроме того, София утверждает, что пострадала от жестокого обращения, когда один из покупателей, попытавшись преградить женщине путь, схватил её за шею.

Охранники супермаркетов не особенно жаждали связываться с чудаками, но полицию они всё-таки вызвали.

Началось расследование «молочного дела» с причинением материального ущерба магазинам, но пока никаких арестов произведено не было.