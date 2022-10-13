Индеек, напавшие на мужчину в Канаде, нанесли ему множество ран и переломали кости
2022-10-13
12:01
Житель Селисты (Британская Колумбия, Канада) подвергся жестокому нападению банды, причём эта преступная группировка была пернатой.
Несколько самок, возглавляемые самцом, нанесли жертве множественные повреждения, включая два перелома бедра, сломанный палец и рваные раны.
Мужчина получил медицинскую помощь, а для разбирательства с обнаглевшими индейками была вызвана королевская канадская конная полиция.
Представители власти долго не раздумывали и пришли к выводу, что пернатые преступники, поступившие с человеком настолько жестоко, достойны смертной казни.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию ООН против референдумов в Донбассе
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
По Мичурину: эксперты советуют вспомнить советы при подготовке яблонь к зиме
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью