Индеек, напавшие на мужчину в Канаде, нанесли ему множество ран и переломали кости

Житель Селисты (Британская Колумбия, Канада) подвергся жестокому нападению банды, причём эта преступная группировка была пернатой.

Несколько самок, возглавляемые самцом, нанесли жертве множественные повреждения, включая два перелома бедра, сломанный палец и рваные раны.

Мужчина получил медицинскую помощь, а для разбирательства с обнаглевшими индейками была вызвана королевская канадская конная полиция.

Представители власти долго не раздумывали и пришли к выводу, что пернатые преступники, поступившие с человеком настолько жестоко, достойны смертной казни.