Лукашенко предрек начало третьей мировой войны
2022-10-13
12:03
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил во время международного саммита в Астане.
Белорусский президент выступил с речью на международном саммите, который сегодня, 13 октября, проходит в столице Казахстана.
Александр Лукашенко отметил, что в мире возрастает риск начала Третьей мировой войны.
При этом, добавил глава белорусского государства, в случае начала такого конфликта, победителей в нем не будет.
В связи с этим президент призвал все страны мира, включая Западные государства, пересмотреть отношение к международной безопасности.
Опубликовано: Николай Скира
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