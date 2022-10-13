Лукашенко предрек начало третьей мировой войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил во время международного саммита в Астане.

Белорусский президент выступил с речью на международном саммите, который сегодня, 13 октября, проходит в столице Казахстана.

Александр Лукашенко отметил, что в мире возрастает риск начала Третьей мировой войны.

При этом, добавил глава белорусского государства, в случае начала такого конфликта, победителей в нем не будет.

В связи с этим президент призвал все страны мира, включая Западные государства, пересмотреть отношение к международной безопасности.