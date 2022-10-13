По Мичурину: эксперты советуют вспомнить советы при подготовке яблонь к зиме

В перечне секретов ученого есть защита дерева от черных пятен: для этого он советовал раз в 3 года закапывать близ яблони кусочки железа.

Советов по осенней обрезке яблонь в интернете много, причем в этом бывают и противоречия.

Опытные садоводы рекомендуют обратиться к истокам: опыту и рекомендациям советского ученого, биолога Ивана Мичурина. Результаты его опытов проверены не одним поколением.

Ученый утверждал, что яблони надо подвергать ежегодной обрезке, без пропусков. Особенно важно сделать это осенью до морозов, когда среднесуточная температура воздуха - в районе 5-10 градусов. Такие условия минимизируют у дерева стресс.

Прежде всего надо очистить крону от сухих, повреждённых, больных веток. Вынести их из сада и сжечь.

Чтобы помочь дереву подготовиться к зимней спячке и поспособствовать повышению урожайности в будущем сезоне, нужно крону проредить. Прежде всего удалить неправильно растущие ветки – побеги, направленные внутрь деревца.

Также убрать ветви, которые переплелись между собой. И оставить побеги, растущие вертикально и расположенные в шахматном порядке. Нужно обрезать и ветки, растущие перпендикулярно от основного ствола.

Именитый селекционер уточнял, что срезы диаметром меньше 3см можно закупорить обычным пластилином или натереть воском. А срезы свыше 3см в диаметре лучше всего замазать масляной краской на основе олифы. А использование садового вара не лучшая идея, его польза весьма сомнительна.

Мичурин также советовал повышать урожайность яблонь их защитой от чёрных пятен. Для этого раз в 3 года закапывать в полуметре вокруг деревьев кусочки железа, которые легко окисляются.

Ученый также запрещал высаживать под кроной дерева цветы и растения - они забирают у дерева питательные вещества и витамины из грунта.