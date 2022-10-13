Боррель: Европа не ударит по России ядерным оружием даже в случае ядерного обстрела Украине

Глава Евродипломатии заявил, что Европа не будет применять против России ядерное оружие.

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель прокомментировал последствия ядерного удара по Украине.

Боррель заявил, что даже если Россия обстреляет Украину ядерными ракетами, аналогичного ответа от Европы не последует.

"Ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ", -заявил Боррель.

Аналогичное заявление сделал и президент Франции Макрон. По его словам, Франция не будет запускать ядерные ракеты в сторону России.