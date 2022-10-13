Шахназаров заявил, что Пугачева «убивала всю эстраду»
2022-10-13
12:29
Журналист порадовался, что теперь она не будет лезть в дела страны. И заявил, что Примадонна не пускала на российскую эстраду некоторые таланты.
Алла Пугачева спешно покинула Россию в минувшем сентябре. Хотя накануне казалось, что звезда вернулась надолго: она даже определила детей Лизу и Гарри в гимназию.
По слухам, Примадонна получила израильское гражданство, а в Москву прилетала только для того, чтобы решить вопросы с обучением детей и продажи замка. Недвижимость звезды в деревне Грязь Московской области выставлена на продажу за 1 миллиард рублей.
Свое мнение по поводу позиции и действий Примадонны высказал Михаил Шахназаров. Журналист в эфире шоу «Полный абзац» порадовался, что теперь Пугачева перестанет лезть в дела страны.
«Вы увидели, как на самом деле она любит родину? Не припомню, когда и что в последний раз она спела, кроме «Рождественских встреч» и прочего. Она просто убивала российскую эстраду, не пуская туда Кормухину, Агузарову. Зато была Варум», — подчеркнул журналист.
Слухи о влиянии Примадонны на российский шоу-бизнес действительно просачиваются с завидной регулярностью. Некоторые из знаменитостей в разное время выступили с громкими заявлениями, что Алла Борисовна якобы испортила им карьеру, пуская в дело свои связи.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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