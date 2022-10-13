Знатоки объяснили, зачем на участке нужно построить домик для ежей
2022-10-13
13:02
Если на подворье появился еж, это большая удача. Он поможет избавиться от грызунов и многих других вредителей.
Еж для огорода - хороший сосед. Он борется со слизнями, гусеницами, личинками, жуками и мышами.
Опытные дачники даже специально заманивают ежей на свои участки. И строят для этого домики, которые помогут им задержаться. Там же можно оставлять для них угощение.
Молоком их угощать не нужно - это вызовет у ежей большое расстройство пищеварения.
Для того, чтобы ежу было уютно, на участке надо высадить невысокие кусты и цветники, которые станут для них надёжной защитой от солнца и крупных хищников.
В летнюю жару колючие соседи будут рады, если им предложат воду в миске.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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