Знатоки объяснили, зачем на участке нужно построить домик для ежей

Если на подворье появился еж, это большая удача. Он поможет избавиться от грызунов и многих других вредителей.

Еж для огорода - хороший сосед. Он борется со слизнями, гусеницами, личинками, жуками и мышами.

Опытные дачники даже специально заманивают ежей на свои участки. И строят для этого домики, которые помогут им задержаться. Там же можно оставлять для них угощение.

Молоком их угощать не нужно - это вызовет у ежей большое расстройство пищеварения.

Для того, чтобы ежу было уютно, на участке надо высадить невысокие кусты и цветники, которые станут для них надёжной защитой от солнца и крупных хищников.

В летнюю жару колючие соседи будут рады, если им предложат воду в миске.