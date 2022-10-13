Собчак не смогла досмотреть концерт Земфиры в Тель-Авиве до конца, так как её забросали бутылками
2022-10-13
13:10
На последнем выступлении Земфиры в столице Израиля появилась Ксения Собчак, которую публика приняла в штыки.
Очевидцы утверждают, что российскую журналистку Ксению Собчак встретили на концерте Земфиры не очень радушно.
Израильские Телеграм-каналы пишут: "Собчак сидела гораздо дальше от сцены и почти весь концерт хмуро смотрела в телефон", "До конца ей досидеть не удалось. Её загнобили и забросали бутылками".
В Израиль журналистка прибыла для того, чтобы взять интервью у Аллы Пугачёвой, которая также была на выступлении Земфиры в рамках Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак!"
Чем вызывало подобное недовольство со стороны при появлении Ксении на концерте приятельницы, неизвестно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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