Собчак не смогла досмотреть концерт Земфиры в Тель-Авиве до конца, так как её забросали бутылками

На последнем выступлении Земфиры в столице Израиля появилась Ксения Собчак, которую публика приняла в штыки.

Очевидцы утверждают, что российскую журналистку Ксению Собчак встретили на концерте Земфиры не очень радушно.

Израильские Телеграм-каналы пишут: "Собчак сидела гораздо дальше от сцены и почти весь концерт хмуро смотрела в телефон", "До конца ей досидеть не удалось. Её загнобили и забросали бутылками".

В Израиль журналистка прибыла для того, чтобы взять интервью у Аллы Пугачёвой, которая также была на выступлении Земфиры в рамках Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак!"

Чем вызывало подобное недовольство со стороны при появлении Ксении на концерте приятельницы, неизвестно.