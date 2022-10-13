Глава Совбеза Беларуси Вольфович назвал условия вступления Беларуси в войну

Глава Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович рассказал о том, будет ли страна воевать.

По словам Александра Вольфовича, Республика Беларусь не будет инициатором боевых действий.

Как заявил глава Совета Безопасности страны, Республика вступит в войну лишь в случае нарушение ее государственной границы.

Отметим, что и президент страны Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял о том, что РБ не будет инициатором войны.

"Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор" - заявил Вольфович.