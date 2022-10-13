В Белгороде обломки ракеты упали на жилой дом и спортивную площадку

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обломки украинских ракет упали на жилой дом и спортивную площадку лицея в Белгороде.

13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины открыли ракетный огонь по Белгороду, в городе работает система противовоздушной обороны.

Гладков добавил, что обломки сбитой российской ПВО украинской ракеты упали на многоэтажный жилой дом, также не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. В настоящее время информация о пострадавших при обстреле со стороны Украины уточняется.