В Белгороде обломки ракеты упали на жилой дом и спортивную площадку
2022-10-13
14:05
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обломки украинских ракет упали на жилой дом и спортивную площадку лицея в Белгороде.
13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины открыли ракетный огонь по Белгороду, в городе работает система противовоздушной обороны.
Гладков добавил, что обломки сбитой российской ПВО украинской ракеты упали на многоэтажный жилой дом, также не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. В настоящее время информация о пострадавших при обстреле со стороны Украины уточняется.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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