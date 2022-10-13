Бег может привести к смерти, считает травматолог-ортопед

Слишком интенсивный бег приводит к достаточно большому количеству смертей из-за сердечно-сосудистой системы, рассказал URA.RU врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

«Интенсивный бег хорош, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден», – подчеркнул Терновой.

Бег в городских условиях скорее вреден, чем полезен из-за загрязнения воздуха автомобилями и промышленными предприятиями.

Кроме того, бег на твердом покрытии, вроде асфальта, опасен повреждением лодыжек и коленных суставов.

В качестве замены бегу врач рекомендовал выбрать ходьбу.