Бег может привести к смерти, считает травматолог-ортопед
2022-10-13
14:50
Слишком интенсивный бег приводит к достаточно большому количеству смертей из-за сердечно-сосудистой системы, рассказал URA.RU врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.
«Интенсивный бег хорош, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден», – подчеркнул Терновой.
Бег в городских условиях скорее вреден, чем полезен из-за загрязнения воздуха автомобилями и промышленными предприятиями.
Кроме того, бег на твердом покрытии, вроде асфальта, опасен повреждением лодыжек и коленных суставов.
В качестве замены бегу врач рекомендовал выбрать ходьбу.
Опубликовано: Храмова Оксана
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