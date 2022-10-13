Россия недополучила больше трех миллиардов долларов по причине падения экспорта нефти
2022-10-13
14:55
Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА) в сентябре экспорт российской нефти упал на 230 тысяч баррелей в сутки — до 7,5 млн баррелей.
Доходы от продажи нефти Россией снизились на 3,2 миллиарда долларов — до 15,3 миллиарда.
По сравнению с августом Россия поставляла нефть в страны Евросоюза меньше на 390 тысяч баррелей в сутки.
Экспорт российской нефти упадет по прогнозам еще больше после ожидаемых декабрьских санкций ЕС против России. Возможный объем падения пока неизвестен.
Опубликовано: Храмова Оксана
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