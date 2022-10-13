Виктор Хренин заявил о подготовке вооруженного восстания в Беларуси

2022-10-13

14:57

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин спрогнозировал начало массовых беспорядков.

Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин спрогнозировал начало беспорядков в Беларуси через два года.

По его словам, деструктивные силы могут начать раскачивать обстановку в стране к моменту электоральной кампании 2024-2025 годов.

Хренин добавил, что могут начаться массовые беспорядки вплоть до вооруженного противостояние.

"пик в ходе электоральной компании 2024-2025 годах, когда будут пытаться организовать диверсии и спровоцировать массовые беспорядки, перерастающие в вооруженное противостояние с государством", - сказал он.

Опубликовано: Николай Скира







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