Виктор Хренин заявил о подготовке вооруженного восстания в Беларуси

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин спрогнозировал начало массовых беспорядков.

Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин спрогнозировал начало беспорядков в Беларуси через два года.

По его словам, деструктивные силы могут начать раскачивать обстановку в стране к моменту электоральной кампании 2024-2025 годов.

Хренин добавил, что могут начаться массовые беспорядки вплоть до вооруженного противостояние.

"пик в ходе электоральной компании 2024-2025 годах, когда будут пытаться организовать диверсии и спровоцировать массовые беспорядки, перерастающие в вооруженное противостояние с государством", - сказал он.