Виктор Хренин заявил о подготовке вооруженного восстания в Беларуси
2022-10-13
14:57
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин спрогнозировал начало массовых беспорядков.
Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин спрогнозировал начало беспорядков в Беларуси через два года.
По его словам, деструктивные силы могут начать раскачивать обстановку в стране к моменту электоральной кампании 2024-2025 годов.
Хренин добавил, что могут начаться массовые беспорядки вплоть до вооруженного противостояние.
"пик в ходе электоральной компании 2024-2025 годах, когда будут пытаться организовать диверсии и спровоцировать массовые беспорядки, перерастающие в вооруженное противостояние с государством", - сказал он.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
В Башкирии маленькая девочка 10 лет спасла на пожаре четверых
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Дочь Тереховой Анна в первый раз за 10 лет показала свою исхудавшую мать
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью