В Башкирии маленькая девочка 10 лет спасла на пожаре четверых
2022-10-13
15:27
Старшая сестра спасла из горящего дома четверых младших братьев и сестер. Всего в деревянном доме с матерью проживало девять детей.
Когда случился пожар в доме находились пятеро несовершеннолетних, из которых старшей девочке исполнилось десять лет.
Она не растерялась, обнаружив огонь и спасла остальных, выведя на улицу.
Благодаря смелости девочки все остались живы, но были госпитализированы и пока находятся под присмотром врачей.
Опубликовано: Храмова Оксана
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