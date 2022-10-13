В Башкирии маленькая девочка 10 лет спасла на пожаре четверых

Старшая сестра спасла из горящего дома четверых младших братьев и сестер. Всего в деревянном доме с матерью проживало девять детей.

Когда случился пожар в доме находились пятеро несовершеннолетних, из которых старшей девочке исполнилось десять лет.

Она не растерялась, обнаружив огонь и спасла остальных, выведя на улицу.

Благодаря смелости девочки все остались живы, но были госпитализированы и пока находятся под присмотром врачей.