Шахназаров сообщил о деструктивном воздействии Пугачёвой на российский шоу-бизнес
2022-10-13
15:51
Журналист и блогер Михаил Шахназаров заявил о деструктивном влиянии певицы Аллы Пугачёвой на нашу эстраду.
Писатель Михаил Шахназаров убеждён, что исполнительница Алла Пугачева деструктивно влияла на российскую эстраду.
Своё мнение по поводу он высказал в очередном выпуске Ютуб-шоу "Полный абзац". Теперь же певица не сможет лезть в дела РФ.
Он возмутился: "Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее "Рождественских встреч" и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову. Зато была Варум".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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