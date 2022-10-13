Шахназаров сообщил о деструктивном воздействии Пугачёвой на российский шоу-бизнес

Журналист и блогер Михаил Шахназаров заявил о деструктивном влиянии певицы Аллы Пугачёвой на нашу эстраду.

Писатель Михаил Шахназаров убеждён, что исполнительница Алла Пугачева деструктивно влияла на российскую эстраду.

Своё мнение по поводу он высказал в очередном выпуске Ютуб-шоу "Полный абзац". Теперь же певица не сможет лезть в дела РФ.

Он возмутился: "Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее "Рождественских встреч" и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову. Зато была Варум".