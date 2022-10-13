Эрдоган и Лукашенко в ближайшее время встретятся в Анкаре
2022-10-13
16:14
Президент Турции Эрдоган предложил Лукашенко в ближайшее время встретиться в Анкаре.
13 октября РИА Новости сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи в четверг в Астане предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко в ближайшее время продолжить разговор в столице Турции Анкаре. Об это сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Соответствующее видео опубликовано в близком к пресс-службе Лукашенко Тelegram-канале "Пул первого".
Сообщается, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел в четверг в Астане серию двусторонних встреч на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Лукашенко пообщался с лидерами Турции, Казахстана и Пакистана, также с зампредом КНР.
Опубликовано: Елена Калиновская
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