Эрдоган и Лукашенко в ближайшее время встретятся в Анкаре

Президент Турции Эрдоган предложил Лукашенко в ближайшее время встретиться в Анкаре.

13 октября РИА Новости сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи в четверг в Астане предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко в ближайшее время продолжить разговор в столице Турции Анкаре. Об это сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Соответствующее видео опубликовано в близком к пресс-службе Лукашенко Тelegram-канале "Пул первого".

Сообщается, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел в четверг в Астане серию двусторонних встреч на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Лукашенко пообщался с лидерами Турции, Казахстана и Пакистана, также с зампредом КНР.