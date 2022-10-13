Глава Херсонщины попросил правительство России об эвакуации населения

ВРИО Херсонщины Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале опубликовал обращение к руководству Российской Федерации с прошением оказания содействия в эвакуации жителей.

В своем послании чиновник указал, что в последнее время участились обстрелы невоенных объектов со стороны Украины.

Среди городов постоянно подвергающихся украинским ударам ракет Сальдо указал Херсон, Чернобаевку, Новую Каховку Голую Пристань. При этом ракеты бьют по различным гражданским строениями рынкам.

Регионами подходящими для эвакуации были указаны Крымский полуостров, Ростовщина, а также Ставропольщина и Краснодарщина.