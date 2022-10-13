Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Тернопольской области.

13 октября РИА Новости сообщили, что депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил том, что в Тернопольской области слышны взрывы, об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге на всей территории Украины.

Украинские средства массовой информации в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Ракетные удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры. Ранее ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом и сообщил, что этим Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.