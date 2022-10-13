Эксперты подсказали, какие хитрости при посадке озимого чеснока позволят повысить его урожай

Посадка этого овоща важный пункт в списке осенних работ, он обеспечит раннее созревание культуры весной.

Вся суть посадки озимого чеснока кроется в его прорастании. То есть, важно, чтобы семенной материал успел до морозов укорениться. В таком случае по весне, лишь только растает снег, чеснок сразу пойдет в рост.

Процесс укоренения в среднем занимает около месяца. Обычные сроки посадки чеснока под зиму - конец сентября-начало октября. Каких чеснок предпочитает предшественников?

В принципе, в этом плане растение не капризно: оно спокойно относится ко всем культурам, что росли до него. Исключение - оно само и еще лук. Но самые приоритетные для чеснока предшественники - огурцы, кабачки, капуста, бобовые.

Для посадки нужно выбрать более плотные, здоровые головки. Обязательно удалить у семян твердое донце - это ускорит укоренение.

Чеснок любит плодородную некислую почву, ему не нравится свежий навоз. Он любит светлые солнечные участки. При посадке оставлять между зубчиками расстояние в 10 см, сажать на глубину – 5-8 см. Сверху засыпать землей. Вдавливать семена не нужно.