Эксперты подсказали, какие хитрости при посадке озимого чеснока позволят повысить его урожай
2022-10-13
17:27
Посадка этого овоща важный пункт в списке осенних работ, он обеспечит раннее созревание культуры весной.
Вся суть посадки озимого чеснока кроется в его прорастании. То есть, важно, чтобы семенной материал успел до морозов укорениться. В таком случае по весне, лишь только растает снег, чеснок сразу пойдет в рост.
Процесс укоренения в среднем занимает около месяца. Обычные сроки посадки чеснока под зиму - конец сентября-начало октября. Каких чеснок предпочитает предшественников?
В принципе, в этом плане растение не капризно: оно спокойно относится ко всем культурам, что росли до него. Исключение - оно само и еще лук. Но самые приоритетные для чеснока предшественники - огурцы, кабачки, капуста, бобовые.
Для посадки нужно выбрать более плотные, здоровые головки. Обязательно удалить у семян твердое донце - это ускорит укоренение.
Чеснок любит плодородную некислую почву, ему не нравится свежий навоз. Он любит светлые солнечные участки. При посадке оставлять между зубчиками расстояние в 10 см, сажать на глубину – 5-8 см. Сверху засыпать землей. Вдавливать семена не нужно.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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