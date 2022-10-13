Газон нужно правильно готовить к зиме: Вот план работы на октябрь, ноябрь и декабрь

Чтобы газон хорошо перезимовал, его нужно как следует подготовить к зимним месяцам. Осенний уход за газоном: это как ни странно последняя подкормка, последняя стрижка и уборка газона перед зимой.

В течение всего года газон требует к себе внимания, особенно в два критических периода: ранняя весна (регенерация) и осень (подготовка к зиме).

Перед зимой подготовьте газон к морозам и минимизируйте риск заболевания в будущем.

В октябре (желательно в первой половине) газон последний раз удобряют минеральными удобрениями.

В основном используются калийные удобрения (например, калийная соль), улучшающие размножение растений. Дозы должны быть ниже рекомендованных производителем на упаковке. Часто лучше отказаться от удобрений, чем чрезмерно удобрять.

Также необходимо вносить фосфорные удобрения осенью. Фосфор стимулирует рост корневой системы, что позволяет растениям лучше подготовиться к зиме.

Кошение в этом месяце проводится регулярно - высоту кошения нужно увеличивать. Слишком низко срезанная трава менее устойчива к замерзанию.

Также стоит использовать электронные (или другие) отпугиватели кротов. В конце месяца вредители могут искать в саду место для зимовки.

В ноябре обработки, которые подготавливают газон к приходу зимы, в основном сосредоточены на уборке.

Опавшие листья следует аккуратно удалять с газона (граблями или воздуходувкой ), поскольку оставленные на газоне листья увеличивают риск грибкового заболевания.

Кошение производится в последний раз. Оставление заросших пучков травы может способствовать росту снежной плесени. Поэтому - чтобы не допустить заболевания - в начале месяца стоит дополнительно провести скарификацию (прочесать).

В декабре (до первого сильного снегопада) следует взъерошить последние листья.

Очень важно, когда выпадает снег, не желательно ходить по лужайке.

Также нецелесообразно класть на газон кучи снега, собранного при уборке снега с тротуаров и дорожек.