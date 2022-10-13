Козицкий заявил о попадании двух ракет в военный объект во Львовской области

Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о попадании двух ракет в военный объект.

В четверг днем РИА Новости сообщили, что глава областной военной администрации региона Максим Козицкий в своем Telegram-канале сообщил, что две ракеты попали в военный объект в Золочевском районе. Сообщается, что это уже второе попадание в этот объект. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили украинские ПВО. Уничтожено военное имущество, жертв нет. За час до этого по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Также одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.