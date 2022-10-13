Градский 20 лет скрывал могилу отца от сестры Натальи

Покойный Александр Градский 20 лет назад скрыл от двоюродной сестры Натальи смерть отца и переписал недвижимость на себя. А вот почему он скрывал от неё могилу родителя, вопрос.

Могилу отца Наталья Градская смогла увидеть только летом 2022 года благодаря известному телепроекту. Отец похоронен на Кузьминском кладбище. Могила обнесена высоким забором.

Двоюродная сестра была поражена увиденным: "Я такого на кладбище никогда не видела: кованый забор, калитка с замком. Могила за высокой решеткой!"

Состояние участка ещё больше удивило Градскую. Знаменитый брат даже не установил ни одному из родственников отдельного памятника.

Наталья поделилась впечатлениями от увиденного: "Как только я увидела могилу, тут же вскрылось многолетнее вранье. Саша всегда говорил, что он занимается могилой: то моему папе ставит памятник, то своему… Оказалось, это не так. Памятник там всего один, установленный еще в 60-х годах моей тете и матери Александра Градского".