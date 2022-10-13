Светлана Тихановская призвала страны ЕС не назначать послов в Беларусь
2022-10-13
18:24
Известный оппозиционный политик и экс-кандидат на высший пост Светлана Тихановская на заседании Европарламента призвала депутатов отказаться от назначения послов в Беларусь.
По словам находящейся ныне в эмиграции дамы, на данный момент для государств Евросоюза вполне хватит отправлять в беларускую столицу своих временных поверенных.
Также Тихановская отметила, что Еврозоне следует интенсивнее развивать дипотношения с беларуской оппозицией.
Уже сообщалось, что госпожа Тихановская несколько дней назад в столице Бельгии открыла свой офис.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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