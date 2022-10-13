Принц Уильям продемонстрировал боксерские навыки в Олимпийском парке
2022-10-13
18:34
По сообщению издания Дейли Мейл принц Уильям вместе с супругой с благотворительной целью посетил Олимпийский парк на востоке британской столицы.
Изучив работу тренеров, которых курирует благотворительная организация, член королевской семьи решил продемонстрировать собственные спортивные возможности.
Он надел перчатки и показал отработку боксерского удара, причем выглядело это весьма прилично.
Сам Уильям при посещении предпочел классический синий костюм, Кейт Миддлтон жакет от Шанель и широкие черные брюки.
Опубликовано: Крамич Сергей
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