Принц Уильям продемонстрировал боксерские навыки в Олимпийском парке

По сообщению издания Дейли Мейл принц Уильям вместе с супругой с благотворительной целью посетил Олимпийский парк на востоке британской столицы.

Изучив работу тренеров, которых курирует благотворительная организация, член королевской семьи решил продемонстрировать собственные спортивные возможности.

Он надел перчатки и показал отработку боксерского удара, причем выглядело это весьма прилично.

Сам Уильям при посещении предпочел классический синий костюм, Кейт Миддлтон жакет от Шанель и широкие черные брюки.