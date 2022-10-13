Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
2022-10-13
18:42
В Челябинской области России скончалось пятеро граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
Вечером четверга правительство Челябинской области России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило о смерти пятерых мобилизованных россиян. В пресс-релизе утверждается, что челябинские власти уже выразили слова соболезнований родным и близких умерших военных.
Также правительство Челябинской области распорядилось в экстренном порядке выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей в качестве компенсации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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