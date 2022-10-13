Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей

В Челябинской области России скончалось пятеро граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

Вечером четверга правительство Челябинской области России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило о смерти пятерых мобилизованных россиян. В пресс-релизе утверждается, что челябинские власти уже выразили слова соболезнований родным и близких умерших военных.

Также правительство Челябинской области распорядилось в экстренном порядке выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей в качестве компенсации.