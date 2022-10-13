Хуснуллин: правительство РФ организует вывоз жителей из Херсонской области
2022-10-13
19:13
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин утверждает, что власти России помогут вывезти желающих уехать из Херсонской области.
13 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Владимиру Путину с просьбой вывезти часть жителей Херсонщины в другие российские регионы с целью оздоровления и расселения по другим городам РФ.
Марат Хуснуллин утверждает, что правительство России окажет помощь жителям Херсоны в перемещении по стране, однако их переезд не является эвакуацией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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