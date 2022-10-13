Хуснуллин: правительство РФ организует вывоз жителей из Херсонской области

2022-10-13

19:13

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин утверждает, что власти России помогут вывезти желающих уехать из Херсонской области.

13 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Владимиру Путину с просьбой вывезти часть жителей Херсонщины в другие российские регионы с целью оздоровления и расселения по другим городам РФ.

Марат Хуснуллин утверждает, что правительство России окажет помощь жителям Херсоны в перемещении по стране, однако их переезд не является эвакуацией.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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