Слава предсказала судьбу покинувших Россию артистов
2022-10-13
19:16
Певица Слава убеждена, что надо держаться вместе и тогда всё будет хорошо. Также звезда сцены рассказала, что ждёт её коллег, которые уехали из России, в будущем.
Исполнительница Слава (Анастасия Сланевская) утверждает, что никогда не бросит свою родину, не в пример многим её коллегам по сцене. Артистка называет их "врунами и трусами". Об этом певица поведала на своей странице в соцсетях.
Артистка заверила: "Я люблю свою страну и свою родину. Я никогда ее не брошу. Хотя у меня есть … туча возможностей это сделать".
Слава убеждена, что тех знаменитостей, которые оставили Россию, замучает совесть.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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