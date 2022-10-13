Слава предсказала судьбу покинувших Россию артистов

Певица Слава убеждена, что надо держаться вместе и тогда всё будет хорошо. Также звезда сцены рассказала, что ждёт её коллег, которые уехали из России, в будущем.

Исполнительница Слава (Анастасия Сланевская) утверждает, что никогда не бросит свою родину, не в пример многим её коллегам по сцене. Артистка называет их "врунами и трусами". Об этом певица поведала на своей странице в соцсетях.

Артистка заверила: "Я люблю свою страну и свою родину. Я никогда ее не брошу. Хотя у меня есть … туча возможностей это сделать".

Слава убеждена, что тех знаменитостей, которые оставили Россию, замучает совесть.