В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать газопровод «Турецкий поток»

2022-10-13

19:20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о задержании и аресте диверсантов, пытавшихся взорвать газопровод «Турецкий поток».

13 октября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков в своём пресс-релизе сообщил о задержании и аресте группы диверсантов, пытавшихся устроить подрыв на газопроводе «Турецкий поток».

Песков уточнил, что подрыв на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток» должен был произойти на суше, а не как в случае с «Северными потоками» – на морской части газопровода.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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