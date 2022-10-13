В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать газопровод «Турецкий поток»
2022-10-13
19:20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о задержании и аресте диверсантов, пытавшихся взорвать газопровод «Турецкий поток».
13 октября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков в своём пресс-релизе сообщил о задержании и аресте группы диверсантов, пытавшихся устроить подрыв на газопроводе «Турецкий поток».
Песков уточнил, что подрыв на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток» должен был произойти на суше, а не как в случае с «Северными потоками» – на морской части газопровода.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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