Здоровей и урожайней: эксперты объяснили, почему смородину лучше сажать осенью

Посаженные под зиму саженцы лучше приживаются, вырастают более крепкими и плодовитыми.

Осень - самое идеальное время для посадки саженцев смородины. В таком случае процент укоренения и приживаемости кустов более высокий, чем при весенней посадке.

Дело в том, что осенью естественные метаболические процессы у растений замедляются, потому что сама природа их готовит к зимней спячке. До наступления морозов растение успеет укорениться в еще теплой почве. Процесс укоренения длится до тех пор, пока температура грунта не упадет ниже 4 градусов.

Преимущества осенней посадки еще и в том, что в это время больше выбор черенков, по которым можно оценить качество корневой системы. Плюс и в том, что низкие температуры исключают нашествие вредителей на молодые растения. Уход за растениями тоже минимальный: их нужно просто полить.

В средней полосе смородину обычно сажают во второй половине октября. Для посадки выбирают солнечный участок, где довольно высокий уровень грунтовых вод.

Смородине нравится питательный грунт (не кислый). Если почва глинистая, надо внести компост и песок - в равных пропорциях. Если кислая - добавить доломитку или золу.

Ямы для посадки подготовить заранее, сажать растения на расстоянии около полутора метров. Глубина ямы - около 40-60 см. Ее надо наполнить гнилым навозом и перегноем, а также плодородной садовой почвой.

Корневая шейка у черной смородины должна быть до 10 см ниже уровня грунта, у белой и красной смородины - около 5 см. Корневище желательно укутать мульчой из сена, соломы, измельченной коры. Можно также применить компост.