Пушилин заявил о переломном моменте в спецоперации

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для республики наступил переломный момент в СВО.

По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, специальная военная операция на территории Украины входит в решающий этап.

Также Пушилин отметил, что этот этап крайне важен непосредственно для республики и является для нее решающим.

Пушилин отметил, что Россия начинает задействовать в спецоперации военнослужащих, которые были призваны в ходе мобилизации.

По словам Пушилина, это должно усилить российскую группировку в Украине и внести важный вклад в ход развития событий.