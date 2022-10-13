Пушилин заявил о переломном моменте в спецоперации
2022-10-13
20:02
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для республики наступил переломный момент в СВО.
По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, специальная военная операция на территории Украины входит в решающий этап.
Также Пушилин отметил, что этот этап крайне важен непосредственно для республики и является для нее решающим.
Пушилин отметил, что Россия начинает задействовать в спецоперации военнослужащих, которые были призваны в ходе мобилизации.
По словам Пушилина, это должно усилить российскую группировку в Украине и внести важный вклад в ход развития событий.
Опубликовано: Николай Скира
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Пушилин заявил о переломном моменте в спецоперации
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