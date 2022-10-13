Парламентская ассамблея Совета Европы может признать Россию террористическим государством
2022-10-13
20:04
ПАСЕ выступила з заявлением о возможном признании России террористическим государством
Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании в Страсбурге приняла резолюцию по конфликту в Украине. Члены ПАСЕ обвинили Российскую Федерацию обвинили в "терроризме". Об этом сообщил Алексей Гончаренко, вице-президент комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и народонаселению от Украины
."Из 612 депутатов, числящихся в составе ассамблеи, на голосовании присутствовали только 100: за включение в текст поправки, называющей РФ "террористическим режимом", проголосовали 99 депутатов, один воздержался", - сообщает информационное агентство ТАСС.
Помимо этого, в документе сообщается, что действия России "нарушают международное право и несовместимы с обязанностями ядерной державы, имеющей постоянное членство в Совете Безопасности ООН".
Также ассамблея призвала:
- признать российские партии, голосовавшие за нарушение суверенитета Украины,“организациями, способствующими терроризму”;
- осудить проведенные на украинских территориях референдумы;
- ускорить создание международного трибунала по событиям в Украине.
Опубликовано: Дарья Васнецова
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