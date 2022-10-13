Столтенберг: НАТО передаст Украине сто станций для глушения беспилотников России

Глава Североатлантического альясна Йенс Столтенберг анонсировал передачу Киеву станций, который глушат вражеские дроны.

Вечером 13 октября Йенс Столтенберг сообщил, что в ближайшее время страны-участницы блока НАТО намереваются перебросить в Украину сто станций для глушения российских беспилотников любых типов, в том числе наблюдательных, ударных и дронов-камикадзе. По мнению Столтенберга, данный шаг обезопасит как саму украинскую столицу, так и другие города страны.

В последнее время члены правительства Украины обвиняют Россию в использовании иранских дронов-камикадзе, однако власти Ирана утверждают, что не передавали Москве такое оружие.