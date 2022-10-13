Столтенберг: НАТО передаст Украине сто станций для глушения беспилотников России
2022-10-13
20:07
Глава Североатлантического альясна Йенс Столтенберг анонсировал передачу Киеву станций, который глушат вражеские дроны.
Вечером 13 октября Йенс Столтенберг сообщил, что в ближайшее время страны-участницы блока НАТО намереваются перебросить в Украину сто станций для глушения российских беспилотников любых типов, в том числе наблюдательных, ударных и дронов-камикадзе. По мнению Столтенберга, данный шаг обезопасит как саму украинскую столицу, так и другие города страны.
В последнее время члены правительства Украины обвиняют Россию в использовании иранских дронов-камикадзе, однако власти Ирана утверждают, что не передавали Москве такое оружие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
Столтенберг: НАТО передаст Украине сто станций для глушения беспилотников России
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Пушилин заявил о переломном моменте в спецоперации
Fox News: Байдена ждут проблемы из-за слов о Путине и росте цен на газ в США