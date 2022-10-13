Боррель: НАТО уничтожит армию РФ после применения ядерного оружия в Украине

Жозеп Боррель предупредил Владимира Путина о риске ликвидации российских военных войсками НАТО.

13 октября лидер отдела евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель заявил, что Владимир Путин не шутит, когда говорит, что Россия может применить ядерное оружие для защиты своих территорий. Боррель предполагает, что Путин также может использовать оружие массового поражения на территории Украины.

Вместе с тем Жозеп Боррель уверен, что Соединённые Штаты и армии стран НАТО уничтожат всех российских военных в случае, если Россия применит ядерное оружие в Украине во время спецоперации.