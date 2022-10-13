Япония сообщила о запуске очередной баллистической ракеты КНДР
2022-10-13
20:37
Береговая охрана Японии сообщила о запуске очередной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря.
В четверг, 13 октября 2022 года, пресс-служба береговой охраны Японии сообщила о том, что Северная Корея выпустила, предположительно, очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Местное телевиденье утверждает, что выпущенная КНДР ракета упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Точное место падения северокорейской ракеты неизвестно.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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