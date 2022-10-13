Столтенберг оценил вероятность применения НАТО ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал оценку вероятности применения странами-участницами альянса ядерного оружия.

13 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своём интервью для американского ТВ-канала CNN заявил, что обстоятельства, при которых страны-участницы Североатлантического альянса смогли бы применить ядерное оружие ещё чрезвычайно далеки.

Столтенберг утверждает, что данная позиция НАТО в вопросе использования ядерного оружия останется неизменной, однако альянс будет сохранять бдительность и внимательно следить за новыми ядерными учениями России.