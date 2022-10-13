Испания передаст Украине четыре системы ПВО Hawk
2022-10-13
21:11
Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал передачу Испанией четырёх систем ПВО Hawk для Украины.
13 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе заявил, что Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk.
Столтенберг также выразил своё одобрение решение Королевства Испании о поставке Hawk для киевского режима, который в последние дни неоднократного призывал своих западных союзников предоставить Украине системы ПВО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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