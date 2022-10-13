Гончаренко: ПАСЕ приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России
2022-10-13
21:14
Представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко утверждает, что ПАСЕ признало действующий в России политический режим террористическим.
13 октября представитель украинской партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что сегодня Парламентская ассамблея СЕ приняла резолюцию, согласно которой политические силы России были признаны террористическим режимом. По мнению Гончаренко, это является первым шагом к тому, чтобы все страны Европейского союза признали Россию страной-спонсором терроризма.
Также Алексей Гончаренко подчеркнул, что из присутствовавших на голосовании по признанию РФ террористическим режимом ста депутатов девяносто девять поддержали данный документ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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