Польский генерал Мирослав Ружаньский утверждает, что для защиты Киева ВСУ должны атаковать российские территории.

В четверг генерал запаса вооружённых сил Польши Мирослав Ружаньский дал интервью местной радиостанции Zet, где выразил уверенность, что для защиты своей страны украинцы должны вторгнуться в Россию, атаковав российских военных на территории их страны. Ружаньский уверен, что ВСУ следует атаковать транспортные объекты России, а также использовать ракетные установки HIMARS для обстрелов РФ.

Примечательно, что ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен заверил, что США не против, чтобы украинские войска использовали переданное западом оружие в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России по итогам недавних референдумов.