В Харькове прогремели два мощных взрыва
2022-10-13
21:32
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремели не менее 2 мощных взрывов.
В четверг ночью, 13 октября 2022 года, городской голова Харькова Игорь Терехов в своём Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что в городе прогремели два мощных взрыва, целью которых могли быть объекты инфраструктуры Украины.
Терехов также отметил, что в некоторых районах Харькова наблюдаются проблемы с энергоснабжением. В настоящее время информации о масштабах разрушений и количестве пострадавших нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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