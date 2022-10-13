В Харькове прогремели два мощных взрыва

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремели не менее 2 мощных взрывов.

В четверг ночью, 13 октября 2022 года, городской голова Харькова Игорь Терехов в своём Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что в городе прогремели два мощных взрыва, целью которых могли быть объекты инфраструктуры Украины.

Терехов также отметил, что в некоторых районах Харькова наблюдаются проблемы с энергоснабжением. В настоящее время информации о масштабах разрушений и количестве пострадавших нет.