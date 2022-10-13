В Мелитополе задержали украинских агентов ГУР, устроивших теракт у школы
2022-10-13
21:41
Российские силовики в Мелитополе задержали украинских агентов ГУР, устроивших теракт у здания школы.
13 октября новостное агентство РИА опубликовало признание в совершении теракта у здания школы задержанного российскими силовиками в Мелитополе агента Главного управления разведки Украины Романа Зубарева.
Зубарев утверждает, что по приказу куратора ГУР заложил взрывчатку под окна школы вместе с Артуром Нестеренко, зная о том, что там находятся дети, однако СВУ «разорвалось очень плохо – никто не пострадал и даже окна не выбило».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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