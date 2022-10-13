В Белгороде вновь прозвучали мощные хлопки, в окнах задрожали стёкла
2022-10-13
22:06
Корреспондент РИА утверждает, что в Белгороде вновь прозвучали мощные хлопки, в окнах жилых домов задрожали стёкла.
В четверг ночью, 13 октября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на корреспондента с места событий, сообщило о том, что в Белгороде вновь прозвучали громкие звуки, предположительно, работает система противовоздушной обороны.
Журналист РИА утверждает, что прозвучало как минимум четыре хлопка, которые «были такой силы, что в домах задрожали стекла», однако представители местной администрации на данный момент не дали официальной информации по этому поводу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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