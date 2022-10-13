В Белгороде вновь прозвучали мощные хлопки, в окнах задрожали стёкла

Корреспондент РИА утверждает, что в Белгороде вновь прозвучали мощные хлопки, в окнах жилых домов задрожали стёкла.

В четверг ночью, 13 октября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на корреспондента с места событий, сообщило о том, что в Белгороде вновь прозвучали громкие звуки, предположительно, работает система противовоздушной обороны.

Журналист РИА утверждает, что прозвучало как минимум четыре хлопка, которые «были такой силы, что в домах задрожали стекла», однако представители местной администрации на данный момент не дали официальной информации по этому поводу.